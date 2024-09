Azerbaijão, de Fernando Santos, volta a perder, na Eslováquia

Após derrota caseira na estreia do técnico luso, por 3-1 ante a Suécia, o Azerbaijão, 111.º do ranking FIFA, voltou a cair, agora na Eslováquia, 44.ª da mesma hierarquia, que se impôs com tentos de Ondreja Duda, aos 22 minutos, de grande penalidade, e David Strelec, aos 27.



O domínio dos anfitriões começou a materializar-se quando Amin Seydiyev derrubou um adversário na área, permitindo ao médio Ondrej Duda, dos italianos do Verona, converter o respetivo castigo máximo, ao enganar o guarda-redes, inaugurando o marcador.



Foram necessários somente cinco minutos para David Hancko penetrar pela esquerda e ir à linha cruzar atrasado para a entrada da pequena área, onde surgiu o avançado David Strelec a antecipar-se à defesa e fez o 2-0.



No segundo tempo, o Azerbaijão ainda melhorou de rendimento, contudo sem colocar em causa o justo triunfo da Eslováquia.



A Eslováquia lidera o grupo, com o pleno de seis pontos, enquanto o Azerbaijão é quarto e último, ainda a zeros, tal como a Estónia que, no entanto, esta noite joga na Suécia, que segue com três pontos.



Em 11 de outubro, o Azerbaijão visita a Estónia e, três dias depois, recebe a Eslováquia.



O treinador português, com responsabilidade alargada ao desenvolvimento de todo o futebol azeri, incluindo a formação, tem como principal missão apurar o Azerbaijão para o Euro2028.



Fernando Santos foi campeão da Europa por Portugal, em 2016, tendo saído da seleção, que orientava desde 2014, após o Mundial2022 do Qatar. Venceu ainda a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.