Beto do Everton vai representar a Guiné-Bissau

Num comunicado da Federação de Futebol da Guiné-Bissau (FFGB), a que a Lusa teve acesso, Beto, de 26 anos, aparece como a novidade, já que há mais de quatro anos que os responsáveis da instituição e o anterior selecionador guineense, Baciro Candé, têm tentado convencer o jogador, sem sucesso.



Beto poderá estrear-se pela Guiné-Bissau em 11 de outubro, diante do Mali, em Bamako, no jogo da terceira jornada do Grupo I da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN2025), a realizar em Marrocos.



Quatro dias depois, em 15 de outubro, a Guiné-Bissau volta a medir forças com o Mali, desta feita no Estádio Nacional 24 de setembro, em Bissau.



Nascido em Portugal, mas filho de pais guineenses, Beto, aliás, Norberto Bercique Gomes Betuncal, nunca escondeu a sua ambição de representar a seleção portuguesa, até ser agora convencido por Luís Boa Morte a jogar pela Guiné-Bissau.



Além de Beto, a outra novidade na seleção guineense é a chamada também pela primeira vez do defesa central Victor Rufino, de 22 anos, que alinha na União de Leiria. Nascido em Madrid, Espanha, Rufino é filho de pai guineense.



No Grupo I da qualificação para a CAN2025, a Guiné-Bissau soma três pontos, fruto de uma vitória caseira (1-0) diante da Essuatini na primeira jornada. Na jornada seguinte, foi derrotada por 2-1 em Moçambique, que soma quatro pontos, tal como o Mali.



Essuatini ainda não pontuou no Grupo I e na terceira ronda desloca-se a Maputo para defrontar Moçambique.



Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Fernando Embadje (CD Lugo, Esp), Manuel Baldé (Penafiel, Por), Manuel Issufe Djaló (FC Koeppchen, Lux) e Ricardino Té "Oblak" (Benfica de Bissau).



- Defesas: Jefferson Encada (Pharcos FC, Egi), Fali Candé (FC Metz, Fra), Opa Sanghante (USL Dunquerque, Fra), Victor Rufino (União de Leiria, Por), Manconi Soriano Mané (Académico de Viseu, Por), Mamadu Samba Candé "Sambinha" (Maccabi Bnei Raina, Isr), Eulanio Chpela Gomes "Nanu" (Samsunspor, Tur).



- Médios: Jorge Braima Nogueira "Bura" (San António FC, EUA), Janio Bikel da Silva (Maccabi Netanya, Isr), Alfa Semedo (Neom SC, Ara), Eucedalcio Gomes "Dalcio" (Estrela Vermelha, Ser), Carlos Mané (Kayserispor, Tur) e Zidane Banjaqui (Feirense, Por).



- Avançados: Beto (Everton, Ing), Mauro Teixeira (Yverdon, Sui), Mama Samba Baldé (Brest, Fra), Franculino Dju (Midtjylland, Din), José Correia "Zé Turbo" (Pari NN, Rus), Esmeraldo Sá "Jardel" (Kiryat Shmona, Isr) e Romário Baldé (Wuhan Threetowns, Chn).