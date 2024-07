Bragantino apura-se para os "oitavos" da Taça sul-americana

A tentar em casa superar o 1-1 trazido da primeira mão com os equatorianos do Barcelona, a equipa brasileira esteve a perder por 1-0 e 2-1, face aos golos de Preciado aos sete minutos, e Oyola, aos 44.



Na primeira parte, o Bragantino ainda tinha igualado, por Borbas (22 minutos), mas foi no segundo tempo que se conseguiu soltar, com novo empate, por Lincoln, aos 46, e o golo decisivo, aos 86, pelo suplente Jhon Jhon.



A formação de Bragança Paulista vai agora defrontar nos "oitavos" os compatriotas do Corinthians, com a primeira mão em 13 de agosto, no reduto dos comandados de Pedro Caixinha, e a segunda em 20 de agosto, em São Paulo.