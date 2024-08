City soma terceiro triunfo com `hat-trick` de Haaland e lidera em Inglaterra

No Estádio Olímpico de Londres, o ponta de lança norueguês agradeceu o passe do português Bernardo Silva, à passagem do minuto 10, para colocar o campeão inglês no comando da partida, na qual também luso Rúben Dias esteve em evidência, mas pela negativa, já que marcou na baliza errada, aos 19.



Ainda assim, foi uma questão de tempo até Haaland voltar a fazer o ‘gosto ao pé’, aos 30, naquele que foi o seu sexto tento na Premier League.



No segundo tempo, o luso Matheus Nunes entrou em campo aos 72 minutos, para servir o Haaland, aos 83, com este a consumar o resultado esclarecedor e que podia ter sido ainda mais dilatado para o adversário do Sporting na Liga dos Campeões.



Haaland tornou-se no sexto jogador, juntamente com Les Ferdinand, Ian Wright, Didier Drogba, Wayne Rooney e Harry Kane (duas vezes), a conseguir 'hat-tricks' em dois jogos consecutivos da Premier League, com o norueuguês a deter ainda o recorde de ser o mais rápido a conseguir três 'hat-tricks' na história da competição, bem como de ser o primeiro a marcar três 'hat-tricks' consecutivos em jogos em casa.



Com nove pontos contabilizados em três jornadas, o campeão inglês assume a liderança, mas pode ser igualado no domingo pelo Liverpool, caso os ‘reds’ vençam o Manchester United, em Old Trafford.



Já os 'hammers' seguem no 14.º posto, com três.