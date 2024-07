Differdange, de Pedro Resende, "cai" na "Champions"

Depois da derrota por 2-0 em Klaksvík, a formação luxemburguesa não foi além de um 0-0 em casa, "caindo" para a segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência Europa, em que vai defrontar os cazaques do Ordabasy, eliminados pelos moldavos do Petrocub Hincești.



Nesta fase da terceira competição europeia de clubes, com jogos a disputar em 25 de julho e 1 de agosto, entra em prova o Vitória de Guimarães, diante do vencedor do embate entre Floriana, de Malta, e Tre Penne, de San Marino, numa eliminatória que a formação maltesa lidera após a vitória 3-1 em casa. O segundo jogo está marcado para esta quinta-feira, em Serravalle.