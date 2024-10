EAU de Paulo Bento empatam para o Mundial2026

No jogo disputado no Hazza bin Zayed Stadium, em Al Ain, a seleção da casa adiantou-se no marcador com um tento de Yahya Al Ghassani, aos 66 minutos, mas a Coreia do Norte, que falhou um penálti aos 74, chegou ao empate aos 86, com um golo de Il-Gwan Jong.Com este resultado, a formação orientada por Paulo Bento está no terceiro lugar do grupo, com quatro pontos, os mesmos do Qatar, com ambas as seleções a três de Uzbequistão e Irão, que somam sete.A Coreia do Norte soma dois pontos, enquanto o Quirguistão ainda está sem pontuar.Os dois primeiros de cada grupo apuram-se diretamente para o Mundial2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, Canadá e México, enquanto os terceiro e quarto classificados disputam a quarta fase de qualificação.