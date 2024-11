Golo tardio de Musiala evita primeira derrota do Bayern Munique na Bundesliga

A equipa anfitriã inaugurou o marcador aos 27 minutos, por intermédio do inglês Jamie Gittens, e os visitantes só conseguiram empatar aos 85, através de Musiala, o que lhes permitiu manter o invejável estatuto de única equipa sem derrotas na Bundesliga.



O Bayern Munique minimizou os danos e permanece confortável no topo da classificação, com sete pontos de vantagem sobre Eintracht Frankfurt (com menos um jogo realizado) e Bayer Leverkusen, mas pode ter perdido o inglês Harry Kane, melhor marcador da prova, com 14 golos, que saiu lesionado, aos 33 minutos.



Numa primeira parte com poucas oportunidades de golo, apenas a velocidade de Gittens foi capaz de quebrar a monotonia, na sequência de uma irresistível aceleração desde o meio campo, concluída com um remate fulminante, à saída do guarda-redes Manuel Neuer.



O segundo período foi mais agitado e, apesar de a equipa da casa ter beneficiado de algumas oportunidades para aumentar a vantagem, foram os visitantes que dispuseram de mais e melhores ocasiões para igualar, concluindo a última com êxito, por Musiala, com um cabeceamento certeiro.



A equipa treinada pelo belga Vincent Kompany, que já venceu o Benfica na atual edição da Liga dos Campeões, por 1-0, pode ver a vantagem no comando ficar reduzida a quatro pontos no domingo, se o Eintracht Frankfurt ganhar no terreno do Heidenheim, antepenúltimo colocado, no jogo de encerramento da ronda.



Também hoje, o avançado português Tiago Tomás contribuiu com um golo para a vitória por 5-1 do Wolfsburgo em Leipzig, que foi ultrapassado no terceiro lugar da Liga germânica pelo Bayer Leverkusen.



Tiago Tomás colocou os visitantes a vencer por 2-0 logo aos cinco minutos, com um remate de fora da área que ainda foi desviado por um defesa adversário, escassos segundos após o tento inaugural, marcado aos quatro pelo argelino Mohamed Amoura, que bisou aos 16.



O dinamarquês Joakim Maehle aumentou para 4-0, aos 64, de pouco valendo o golo do húngaro Willi Orbán, aos 82, já com o português André Silva no ataque do Leipzig, e a equipa da anfitriã (que defrontará o Sporting em janeiro de 2025, para a Liga dos Campeões) ainda consentiu mais um, marcado por Kevin Behrens, aos 90+1.



Enquanto o Wolfsburgo ‘saltou’ para o sétimo lugar, o Leipzig caiu para quarto e foi ultrapassado no pódio da Bundesliga pelo Bayer Leverkusen, que igualou mesmo na segunda posição o Eintracht Frankfurt, graças ao triunfo no terreno do Union Berlim, por 2-1.



O Friburgo impôs-se por 3-1 na receção ao Borussia Mönchengladbach e subiu ao sexto posto, em igualdade pontual com o Borussia Dortmund, quinto classificado, ambos a apenas um ponto de distância do Leipzig e dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.



O Bochum perdeu por 1-0 em Augsburgo e permanece como a única equipa sem triunfos na prova, mergulhado na última posição e cada vez mais distante da ‘linha de água’, enquanto Werder Bremen e Estugarda registaram o único empate da ronda até momento (2-2).