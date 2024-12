Juventus permite empate ao Lecce em dia de grande susto em Florença

Com o português Francisco Conceição como titular, a Juventus chegou ao golo no segundo tempo, com um golo de Andrea Cambiaso, aos 68 minutos, num lance em que a bola desviou no angolano Kialonda Gaspar, ex-jogador do Estrela da Amadora, mas o croata Ante Rebic empatou aos 90+3.



A equipa de Turim, que ainda não perdeu na Liga italiana, atrasou-se na luta pelos lugares cimeiros e segue na sexta posição, com 26 pontos, a seis do líder Nápoles e a dois de um quintento: Atalanta (segunda), Inter Milão (terceiro), Fiorentina (quarta), todos com um jogo a menos, e Lazio (sexta). O Lecce subiu ao 16.º posto, dois acima da zona de despromoção, com 13 pontos.



Fiorentina e Inter defrontavam-se hoje em Florença, mas o encontro acabou por ser adiado depois de Edoardo Bove ter desfalecido em campo, aos 17 minutos, quando se registava 0-0 no marcador.



Depois de ter sido transportado de ambulância para o hospital, o médio, de 22 anos, realizou os primeiros exames, que “descartaram lesões graves no sistema nervoso central e no sistema cardiorrespiratório”, encontrando-se “atualmente sob sedação farmacológica e hospitalizado nos cuidados intensivos”.



Antes, o Nápoles tinha segurado a liderança isolada, ao vencer por 1-0 no estádio do Torino (12.º), com um golo solitário, marcado pelo escocês Scott McTominay, aos 31 minutos.