Kika Nazareth marca dois na vitória do Barcelona

Em Viena, a ex-jogadora do Benfica apontou os dois primeiros golos do encontro, no espaço de nove minutos (20 e 29), e assistiu Alexia Putellas, aos 57, para o quarto, depois de Vicky Lopez ter marcado o terceiro (31).



Na semana passada, as catalãs já tinham goleado na receção ao mesmo adversário por 7-0, num jogo em que Kika Nazareth se estreou a marcar na "Champions" pelo "Barça", ao anotar o segundo tento.



Com mais este trunfo, o FC Barcelona conservou o segundo posto do Grupo D, com nove pontos, menos três do que o comandante Manchester City, equipa que lidera só com triunfos, enquanto as espanholas têm precisamente o desaire diante da equipa inglesa.