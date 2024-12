Lazio vence e retira liderança ao Nápoles na Serie A

O grande golo que decidiu o jogo foi marcado pelo avançado dinamarquês Gustav Isaksson, ao "partir os rins" ao uruguaio Mathías Olivera e desferir um remate indefensável, de pé esquerdo, de fora da área, numa rápida transição.



A assistência pertenceu ao neerlandês Tijjani Noslin, o "carrasco" do Nápoles na última quinta-feira, ao fazer um "hat-trick" no Olímpico de Roma, na vitória por 3-1 sobre a equipa de António Conte, que valeu a qualificação da Lazio para os quartos de final da Taça de Itália.



O Nápoles teve muito mais bola, mais pontapés de cantos, mas só fez um remate enquadrado à baliza em todo o jogo, pecando por falta de contundência no último terço, ao invés da Lazio, sólida a defender e mais perigosa a sair, estando sempre mais perto de marcar do que o seu opositor.



Na classificação, a Atalanta, que bateu o AC Milan na sexta-feira por 2-1, ascendeu ao primeiro lugar, com 34 pontos, contra 32 do Nápoles, agora segundo.