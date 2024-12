Leipzig elimina Eintracht da Taça da Alemanha

Num encontro que opôs o segundo ao quarto classificados da Bundesliga, o avançado esloveno Benjamin Sesko inaugurou o marcador, aos 31 minutos, antes de o belga Lois Openda "bisar", aos 49 e 58.



O português André Silva começou a partida no banco de suplentes, tendo sido lançado no último quarto de hora para o lugar de Sesko.



Noutra partida entre equipas do principal escalão, o Wolfsburgo bateu o Hoffenheim, por 3-0, com o eslovaco Danis Vavro (63 minutos), o dinamarquês Jonas Wind (67) e Yannick Gerhardt (85) a construírem o triunfo dos anfitriões.



Na próxima ronda, os "lobos" vão defrontar o Colónia, que se impôs ao Hertha Berlim por 2-1, num duelo entre formações do segundo escalão que foi decidido em tempo de compensação do prolongamento, graças a uma grande penalidade convertida pelo austríaco Dejan Ljubicic, aos 120+1 minutos.



Já o Ausgburgo, da Bundesliga, só eliminou o Karlsruher, do segundo escalão, no desempate por grandes penalidades, após ter evitado o afastamento também nos descontos do prolongamento, com o golo de Ruben Vargas, aos 120+3 minutos, a fixar o empate 2-2.



Na terça-feira, o Bayer Leverkusen, detentor do troféu, superou o "jogo de cartaz" diante do Bayern Munique (1-0) e apurou-se para os "quartos", tal como Estugarda, Werder Bremen e Arminia Bielefeld.