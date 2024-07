Lucas Vázquez renova contrato com Real Madrid

“O Real Madrid C. F. e Lucas Vázquez acordaram a ampliação de contrato do nosso jogador, que se mantém ligado ao clube até 30 de junho de 2025”, escreveram os ‘merengues’.



O lateral direito, de 33 anos, fez a formação no Real Madrid e chegou a estar cedido à equipa B, o Real Madrid Castilla, antes de se afirmar pela formação principal em 2015/16 e depois de uma época emprestado ao Espanyol.



O defesa prepara-se para cumprir a 10.ª época consecutiva pelos "merengues", num percurso em que conquistou 21 títulos: cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de clubes, três Supertaças europeias, quatro campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei de Espanha e três Supertaças espanholas.



A renovação de Vázquez surge um dia depois de o clube campeão europeu em título também ter comunicado a continuidade do médio Luka Modric por mais uma época.