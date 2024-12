Mundial de Clubes. Benfica e FC Porto no Pote 2 do sorteio

Os dois clubes portugueses escapam a alguns adversários complicados (como Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, At. Madrid ou Juventus - que ficam no mesmo Pote 2), mas poderão encontrar um dos "tubarões" do Pote 1, nomeadamente as quatro equipas europeias que aí estão integradas: Manchester City, Real Madrid, Bayern Munique ou PSG. Nesse mesmo pote 1 estão quatro equipas sul-americanas, três brasileiras (Flamengo, Palmeiras e Fluminense) e uma argentina (River Plate).



Manchester City





Real Madrid





Bayern Munique





PSG





Flamengo





Palmeiras





River Plate





Fluminense



Pote 2





Chelsea





Borussia Dortmund





Inter





FC Porto





At. Madrid





Benfica





Juventus





Salzburgo



Pote 3



Al-Hilal





Ulsan HD





Al Ahly





Wydad Casablanca





Monterrey





León





Boca Juniors





Botafogo



Pote 4





Urawa Red Diamonds





Al-Ain





ES Tunis





Mamelodi Sundowns





Pachuca





Seattle Sounders





Auckland City





Inter Miami





O Mundial de clubes vai passar a realizar-se de quatro em quatro anos, a partir de 2025, e será disputado num formato competitivo de oito grupos, com quatro equipas cada. Em cada grupo, as equipas só se defrontarão uma vez, sendo que as duas primeiras colocadas qualificam-se para os oitavos de final.



Na fase a eliminar, todos os duelos serão disputados a uma só mão até à final, não havendo, por outro lado, um encontro para decidir o terceiro e quarto lugares, como acontecia nas edições anteriores do Campeonato do Mundo de clubes.