Neto de Mário Wilson naturaliza-se moçambicano

Bruno Wilson (27 anos), defesa do San Jose Earthquakes, dos Estados Unidos, junta-se a quatro jogadores da equipa moçambicana Black Bulls, nomeadamente Ejaita Ifoni, Jeleel Hammed, Stephen Seameh e Kadre Gueye, que viram seus pedidos de naturalização autorizados pelas autoridades na última semana, avança em comunicado a FMF.”, refere-se na nota.Com uma passagem por clubes como Vizela, Sporting de Braga, Tondela, Sporting, Oeiras, Benfica e Tenerife, de Espanha, Bruno Wilson tem vindo a demonstrar o seu talento e habilidade em campo ao serviço do San Jose Earthquakes, diz o comunicado.”, assinala a nota.Recentemente, Wilson revelou-se uma peça-chave para o San Jose Earthquakes, da liga norte-americana MLS, participando em 25 jogos em todas as competições, após ter deixado o Vizela FC na época 22/23.