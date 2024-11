O Newcastle ganhou hoje em casa ao Arsenal com golo do avançado sueco Alexander Isak, com os londrinos a poderem perder o terceiro posto que ocupavam à entrada para a 10.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Logo aos 12 minutos, o internacional nórdico aproveitou da melhor forma a assistência de Anthony Gordon para inaugurar o marcador e, apesar da insistência do Arsenal, foi o Newcastle que arrecadou os três pontos, subindo provisoriamente ao oitavo lugar, com 15 pontos.



Já os comandados de Mikel Arteta seguem, para já, no terceiro lugar, com 18 pontos, mas podem ser ultrapassados na tabela por Aston Villa, Chelsea, Brighton e Nottingham Forest.