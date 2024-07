“Estamos entusiasmados com o Nikola. É uma parte fundamental do planeamento da nossa equipa e sabemos também do seu entusiasmo em vir para cá. Há muito que admiramos as suas atuações na seleção sérvia e pela Fiorentina. Estamos muito satisfeitos por ele trazer a sua experiência e qualidades para o Nottingham Forest”, elogiou o diretor de futebol, Ross Wilson.



O atleta de 26 anos, que foi titular nos três desafios da Sérvia na fase de grupos do Euro2024, mede 1,80 metros e comprometeu-se até 2029 com o Forest, no que será a sua estreia no campeonato inglês.



Formado no Partizan, Nikola Milenković, que jogava há sete temporadas na Fiorentina, tem 57 internacionalizações pelo seu país.