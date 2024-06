Palmeiras vence nos descontos e Vasco goleado

O triunfo da equipa de Abel foi "arrancado a ferros", com o golo da vitória a surgir já em período de compensações, aos 90+2 minutos, por Lázaro, que foi lançado pelo técnico luso após o intervalo a render o jovem revelação Estêvão, de 17 anos.



O central paraguaio Gustavo Gómez tinha aberto o marcador para o Palmeiras, aos 67 minutos, mas o Criciúma empatou dois minutos volvidos, aos 69, por Matheusinho.



Pior sorte teve Álvaro Pacheco, ex-Vitória de Guimarães, cuja equipa, o Vasco da Gama, foi goleada por 6-1, depois de ter estado em vantagem, com um golo do argentino Pablo Vegetti, aos nove minutos.



No entanto, a reação do Flamengo foi fulminante, com a equipa treinada por Tite a virar o resultado para 3-1 num quarto de hora, com golos de Everton (28 minutos), Pedro (33) e David Luís (43).



A agravar a situação do Vasco, o central João Victor, que o Benfica foi contratar ao Corinthians e que não se impôs na Luz, foi expulso ainda antes do intervalo, aos 45+4 minutos, por rasteirar um adversário.



Na segunda parte, o Flamengo consumou a goleada, com golos do uruguaio De Arrascaeta, de Bruno Henrique e de Gabriel Barbosa, respetivamente aos 51, 73 e 89 minutos.



O Flamengo lidera, provisoriamente, o Brasileirão com 14 pontos, os mesmos do Bahia, segundo classificado, seguido do Botafogo, de Artur Jorge, com 13, do Athletico Paranaense, também com 13, mas menos um jogo, do Bragantino, de Pedro Caixinha, com 12, e do Palmeiras, em sexto, com 11, enquanto o Vasco é 13.º, com seis.