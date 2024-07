Paulo Fonseca acredita que pode melhorar futebol do Milan

“Estou motivado e entusiasmado, tenho a certeza de que posso fazer um grande trabalho. Sei que venho para um clube que quer vencer. Visitei o museu e pude apreciar a história do AC Milan, sou ambicioso e quero fazer parte disso”, disse Paulo Fonseca, durante a conferência de imprensa de apresentação.



O treinador, de 51 anos, recebeu mesmo o desafio do sueco Zlatan Ibrahimovic, ex-futebolista e atual dirigente "rossonero", que pediu a Paulo Fonseca para “arranjar espaço para novos troféus”, manifestando-se “pronto para começar esta aventura”.



“Estou aqui com muita ambição, sei que todos os treinadores vêm aqui para vencer. Sei que tenho uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um grande orgulho estar aqui. O AC Milan é um clube universal, tenho muita confiança em poder contribuir para dar continuidade a esta bonita história”, assinalou.



Paulo Fonseca, que está de regresso a Itália, após ter orientado a Roma em 2019/20 e 2020/21, prometeu “uma equipa dominadora e corajosa, capaz de vencer e de jogar bom futebol”, que deixe os adeptos orgulhosos, mas advertiu que isso pode demorar algum tempo e que a sua versão do AC Milan “não será imediatamente perfeita”.



Apesar de acreditar nas qualidades dos jogadores do atual plantel, entre os quais o avançado português Rafael Leão, o técnico vai pedir-lhes mais agressividade, determinação e rigor defensivo, admitindo que serão precisos reforços para alcançar os objetivos na época 2024/25.



“Precisamos de um avançado com as características certas se quisermos jogar nos últimos trinta metros. Terá de ser forte nessa zona do campo. Sabemos o tipo de jogador que queremos e esperamos tê-lo disponível em breve”, adiantou.



Paulo Fonseca destacou Rafael Leão, que qualificou de “um jogador decisivo” e que ainda “tem espaço para crescer”, esperando que esteja motivado no regresso a Milão, depois de representar Portugal no Euro2024, no qual foi eliminado pela França nos quartos de final.



O técnico português elogiou também o francês Theo Hernández e espera aproveitar a polivalência de vários jogadores, como o também francês Kalulu, para utilizar diferentes sistemas de jogo, sem descurar os jovens formados no clube.



Paulo Fonseca, que orientava os franceses do Lille desde 2022, será o primeiro treinador português a orientar o AC Milan, terceiro clube com mais títulos em Itália (19) e segundo com mais troféus na Liga dos Campeões (sete), tendo assinado contrato até 2027.