Pedro Gonçalves convoca 25 para o Angola-Níger

Entre os convocados, três jogam em Portugal, nomeadamente o guarda-redes Ricardo Batista, do Casa Pia, e os defesas Jonathan Buatu e Sandro Cruz, ambos do Gil Vicente.



Angola defronta a congénere do Níger em 11 de outubro, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, e quatro dias depois visita os nigerinos, em jogos das terceira e quarta jornadas.



Angola lidera o Grupo F, com seis pontos, seguida do Sudão, que tem três, enquanto Gana e Níger somam um ponto cada.



O maior torneio africano de futebol disputa-se de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Neblú (1.° de Agosto), Ricardo Baptista (Casa Pia/Portugal) e Kadú (Sagrada Esperança).



- Defesas: Bastos Quissanga (Botafogo/Brasil), Jonathan Buatu (Gil Vicente/Portugal), David Carmo (Olympiacos/Grécia), Kialonda Gaspar (Lecce/Itália), Clinton Mata (Lyon/França), Núrio Fortuna (KAA Gent/Bélgica), Sandro Cruz (Gil Vicente/Portugal), Pedro Bondo (Petro de Luanda) e Vidinho (Petro de Luanda).



- Médios: Fredy Ribeiro (Bodrumspor/Turquia), Maestro (Adana Demirspor/Turquia), Randy Nteka (Rayo Vallecano/Espanha), Show (FC Dallas/Estados Unidos), Estrela (Boluspor/Turquia), Megue (Petro de Luanda) e Rui Modesto (Udinese/Itália).



- Avançados: Gelson Dala (Al Wakrah/Qatar), Zito Luvumbo (Cagliari/Itália), Zini Salvador (AEK Atenas/Grécia), Mabululu (Al Ahly Tripoli/Líbia), Milson Felício (Estrela Vermelha/Sérvia) e Gilberto (Orlando Pirates/África do Sul).