Rodri e Morata punidos devido ao cântico "Gibraltar é espanhol"

Em comunicado, o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA explicou que decidiu sancionar os dois jogadores “por violarem as regras básicas de conduta decente”, falhando assim ambos o próximo jogo de uma prova de seleções da UEFA.Isto significa que Rodri, do Manchester City, e Morata, agora do AC Milan, treinado por Paulo Fonseca, são baixas certas na deslocação da Espanha à Sérvia, em 05 de setembro, no arranque da defesa do título da Liga das Nações.Nos festejos da conquista do Europeu, em 15 de julho, já em Madrid,nos eventos com o público que os recebeu na capital, onde celebraram o quarto título, depois de derrotar por 2-1 a Inglaterra na final, em Berlim.Na altura, a Associação de Futebol de Gibraltar (GFA) apresentou uma queixa formal à UEFA e descreveu a celebração da seleção espanhola como “”, “” e “”, acrescentando que “”.A UEFA admitiu Gibraltar, que é um território ultramarino britânico na costa sul de Espanha, como membro de pleno direito em maio de 2013, na sequência de uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) e contra a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o governo espanhol.