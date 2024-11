Samu evoca orgulho na mãe no estágio da seleção espanhola

"Sempre digo que tudo o que faço, faço por ela. Estou muito orgulhoso de tudo o que estou a fazer e de o poder brindar a ela", disse o jovem jogador de 20 anos, nascido em Melilla de mãe nigeriana.



Na Cidade do Futebol de Las Rozas, na região de Madrid, Samu é uma das novidades do treinador Luis de la Fuente, a par de Aitor Paredes, defesa central do Athletic Bilbao, e Marc Casadó, médio do FC Barcelona.



No FC Porto, Samu é o melhor goleador da equipa no campeonato português, com oito golos à 11.ª, seguindo em segundo na lista global de marcadores, logo atrás do sueco do Sporting Viktor Gyökeres.



Nos 'dragões' e agora na seleção diz que está a "viver um sonho" e que por vezes ainda "não acredita".



"Estou muito agradecido pela oportunidade e com vontade de aprender a ajudar no que possa a equipa", acrescenta.



Ao receber a notícia da convocatória, na sexta-feira, confessa que de início "nem queria acreditar": "Emocionei-me muito ao recordar dos momentos que passei para chegar até aqui, de todos os esforços, estou muito feliz".



Samu evoca a mãe, que "sofreu muito" e lhe deu condições para triunfar no futebol: "Saiu do seu país até Espanha para que eu e o meu irmão tivéssemos uma vida melhor. Muito sofrimento, muitas horas... emociono-me ao recordar toda essa história. Tudo o que faço, é por ela, é a mulher mais importante da minha vida, ajudou-me em todos os momentos. Tem um papel fundamental, é o pilar da minha vida, sem ela não sei o que faria".



Autor de 12 golos em 13 jogos pelos ‘dragões’, o avançado faz parte dos 26 ‘eleitos’ dos campeões europeus para a visita à Dinamarca, em 15 de novembro, em Copenhaga, e a receção à Suíça, três dias depois, em Tenerife, no encerramento do Grupo A4 da prova.



"Tenho muitos sonhos, falo deles com a família. Oxalá possa conseguir algum título com a seleção. Espero consegui-lo e ajudar a equipa, continuar a trabalhar para que cheguem muitas mais oportunidades", refere o goleador, que tem como grandes referências David Villa, Diego Costa e Álvaro Morata.



Contratado ao Atlético de Madrid na janela de transferências de verão, por 15 milhões de euros (ME), Samu foi campeão olímpico por Espanha nos Jogos Paris2024 e tinha deixado impacto em outubro na qualificação da ‘roja’ para o Europeu de sub-21, ao anotar quatro golos em 41 minutos na receção a Malta (6-0), da 10.ª e última ronda do Grupo B.



A Espanha, vencedora da edição anterior da Liga das Nações, em 2022/23, comanda o Grupo A4, com 10 pontos, contra sete da Dinamarca, segunda colocada, quatro da Sérvia, terceira, e um da Suíça, quarta e última, precisando apenas de um empate para selar a presença nos quartos de final, destinada aos dois primeiros das quatro ‘poules’ da Liga A.