Velez Sarsfield é campeão argentino de futebol

O Velez Sarsfield sagrou-se no domingo campeão argentino de futebol pela 11.ª vez, a primeira desde 2013, ao receber e bater na última jornada o Huracán, por 2-0, terminando à frente do Talleres Córdoba, seu principal rival.

Os dois emblemas chegaram à 27.ª e decisiva ronda empatados com 48 pontos, mas o Velez terminou vencedor, com o Talleres Córdoba a cair por 3-1 em casa com Newell’s Old Boys.



Aquino e Fernández, ambos na primeira parte, fizeram os golos que anteciparam a festa do Velez Sarsfield, que é treinado pelo boliviano Gustavo Quinteros.



Os novos campeões argentinos garantiram igualmente um lugar na próxima edição da Taça Libertadores, juntamente com Talleres Cordoba, River Plate e Boca Juniors.