Ac. Viseu rescindiu com o treinador Rui Ferreira

De saída estão também os técnicos-adjuntos Fábio Espinho e Carlos Manuel, o preparador físico Jorge Ramiro e o analista Francisco Oliveira, a quem, pode ler-se na nota publicada no site do emblema beirão.Rui Ferreira despede-se de Viseu com a equipa no quinto lugar da II Liga, e sai na sequência da derrota na passada jornada do campeonato, em Paços de Ferreira, num jogo em que os viseenses desperdiçaram três vantagens no marcador, acabando por perder por 4-3.A SAD do Académico de Viseu acrescenta que o novo treinador será anunciado oportunamente.