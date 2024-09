AF Porto adia jogos por causa dos incêndios

“A direção da AF Porto (…) deliberou o adiamento das jornadas referentes aos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2024 sendo oportunamente designadas e comunicadas as novas datas e os respetivos ajustes nos calendários”, lê-se no comunicado do organismo portuense.



A AF Porto justifica a decisão com a defesa da saúde pública, verdade e equidade desportivas, tendo em conta as consequências imediatas dos incêndios que têm afetado, sobretudo, a região centro e norte do país.



Em causa está, segundo a AF Porto, o encerramento de alguns campos de treinos e jogos, o acionamento dos planos municipais e distritais de emergência e proteção civil, mas também os riscos da inalação de fumo durante a prática desportiva.



Sete pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.



A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam 47.376 hectares.



Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), hoje pelas 11:00, estavam em curso 38 incêndios, dos quais 15 eram considerados ocorrências significativas que envolviam mais de 3.000 operacionais, apoiados por cerca de mil meios terrestres e 25 meios aéreos.



O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e alargou até quinta-feira a situação de alerta, face às previsões meteorológicas.