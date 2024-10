Alberto renova contrato com Vitória até 2028

O jogador de 21 anos aceitou prolongar a ligação aos vimaranenses numa fase em que contabiliza sete jogos oficiais pela equipa principal, cinco deles na temporada em curso, e afirmou que deve continuar focado no trabalho para se “manter firme” no plantel treinado por Rui Borges.



“Devo pensar que foi só mais um passo. Devo manter-me firme na equipa, continuando a fazer o meu trabalho (…). Devo saborear bem o presente, aquilo que vou conseguindo. Dou por mim algumas vezes a pensar naquilo que já consegui, desde a formação”, vincou, em declarações prestadas aos meios do emblema vitoriano.



Natural de Santo Tirso, o defesa iniciou a formação no Tirsense e mudou-se para o Vitória aos 10 anos, encontrando-se a trabalhar com o plantel principal dos minhotos pela terceira época consecutiva.



Alberto estreou-se pela primeira equipa vitoriana em 11 de janeiro de 2024, no triunfo sobre o Penafiel para os oitavos de final da Taça de Portugal (1-0), e soma, na presente temporada, três jogos para a fase de qualificação para a Liga Conferência e dois para o campeonato.