André Baptista é o novo presidente da SAD do Torreense

O dirigente, com formação em organização e gestão no futebol profissional, tem já experiência no mundo empresarial, tendo integrado recentemente a área comercial do Sporting.



"A sua ambição e experiência, bem como as suas qualificações académicas e profissionais serão fundamentais para liderar a SAD do Torreense numa fase de crescimento e desenvolvimento", adianta o emblema do Oeste, em comunicado.



André Baptista sucede no cargo a Bruno Vitorino, que esteve ligado, sobretudo, ao regresso do Torreense aos campeonatos profissionais de futebol.