Bernardo Vital troca o Estoril Praia pelo Saragoça

Bernardo Vital, de 23 anos, assinou contrato com a formação espanhola até 30 de junho de 2026, com o Estoril Praia a reservar ainda 20% do passe do jogador, cuja transferência envolveu valores na ordem dos 600 mil euros.O internacional sub-21 português estava ligado ao Estoril Praia desde 2015 após ter chegado à Linha de Cascais com apenas 15 anos, tendo representado também a Associação da Torre e o Futebol Benfica na sua formação.O Estoril Praia, comandado por Ian Cathro, estreou-se na edição 2024/25 da I Liga com uma derrota caseira perante o Santa Clara, por 4-1.