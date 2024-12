Boavista confirma três candidaturas às eleições

Cada candidatura aos órgãos sociais do Boavista para o triénio 2025-2027 preencheu os requisitos exigidos e foi aceite pela MAG, submetendo-se ao parecer do Conselho Geral.De acordo com os estatutos do clube, quando há mais do que uma candidatura, esse órgão consultivo deve tentar junto dos aspirantes à presidência a elaboração de uma lista única até 15 de dezembro, passo para o qual será indispensável o consentimento por escrito de todos.Com ou sem multiplicidade de concorrentes, as listas têm de ser completadas até ao dia 25 e seguirão posteriormente para o Conselho Geral, cujo parecer deve ser transmitido ao presidente da MAG até 05 de janeiro de 2025.As eleições do Boavista, 12.º classificado da I Liga, vão decorrer até dia 15 do próximo mês, designando o sucessor do advogado Vítor Murta, que comanda o clube desde dezembro de 2018 e terminou em maio um período de quatro anos à frente da SAD.





Os três candidatos



Sucessor de Vítor Murta na sociedade gestora do futebol profissional "axadrezado", Fary Faye conta com José Preza Fernandes e Jorge Loureiro para a chefia da MAG e do Conselho Fiscal (CF) do clube, respetivamente.



Já Filipe Miranda, antigo guarda-redes e capitão e atual diretor desportivo do futsal do Boavista, escolheu Álvaro Braga Júnior, ex-presidente do clube (2008-2012) e da SAD (2008-2020), para concorrer à Mesa da Assembleia Geral e Jorge Ribeiro como candidato ao CF.



A lista de Rui Garrido Pereira, cuja intenção eleitoral foi revelada entre os anúncios de Fary Faye e Filipe Miranda, propõe Miguel Lixa à MAG e Rui Martins ao Conselho Fiscal.