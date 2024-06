E. Amadora contrata Tiago Ferreira ao Sporting

O conjunto tricolor anunciou o dianteiro, de 22 anos, através de um vídeo, sendo o terceiro reforço da equipa para a época 2024/25, após o guarda-redes sérvio Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, da Sérvia) e o centrocampista Paulo Moreira (ex-Varzim).Tiago Ferreira estreou-se pela equipa principal dos "leões" num encontro a contar para a Liga Europa, na receção aos polacos do Raków, com triunfo sportinguista por 2-1, entrando aos 69 minutos, tendo ainda 24 partidas ao serviço da equipa B leonina.Em relação a saídas, o Estrela da Amadora conta já seis: o guarda-redes António Filipe, o central Pedro Mendes, o lateral esquerdo João Reis (em final de contrato), o extremo Luan Farias (Benfica B) e ainda o avançado Ronaldo Tavares (FC Seoul, Coreia do Sul).O Estrela da Amadora prepara-se para disputar a I Liga pela segunda época seguida, ao terminar a derradeira temporada no 14.º posto, com 33 pontos, um acima do play-off, agora sob o comando de Filipe Martins, que rendeu o treinador Sérgio Vieira no cargo.