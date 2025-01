E. Amadora empresta Till Cissokho ao Rodez

”, disseram.O futebolista francês, que chegou ao clube da Reboleira no início da época, fez apenas quatro partidas, tendo sido titular entre a quinta e oitava jornadas da I Liga, numa fase em que os estrelistas tinham várias lesões, e não foi mais opção desde 5 de outubro.Antes de ingressar no Estrela da Amadora, Till Cissokho, de 24 anos e cujo contrato vai até final de 2025/26, representou ainda os gauleses do US Quevilly-Rouen, Clermont e Bordéus, onde realizou a sua formação, e também os austríacos do Austria Lustenau.Na conclusão da primeira volta, o Estrela da Amadora é o atual 13.ª colocado da I Liga, com 16 pontos, ao passo que o Rodez é 11.º no segundo escalão de França, com 23.