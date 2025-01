Eleições do Vitória marcadas para 1 de março

Em comunicado divulgado no site oficial dos vimaranenses, o responsável indica que o ato eleitoral vai decorrer no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, num sábado, entre as 9h00 e as 19h00, tendo cada sócio em condições de participar direito a um voto.



As listas concorrentes às eleições devem ser apresentadas ao presidente da MAG dos vitorianos até às 18h00 de 30 de janeiro, no Estádio D. Afonso Henriques, com um número mínimo de assinaturas de 300 sócios efetivos, com as respetivas quotas pagas até dezembro de 2024.



A pouco mais de duas semanas da entrega das listas, ainda não se conhece qualquer candidatura aos órgãos sociais do Vitória de Guimarães.



No ato eleitoral anterior, em 5 de março de 2022, António Miguel Cardoso foi pela primeira vez eleito presidente do clube minhoto, ao reunir 4.148 dos 6.637 votos contabilizados (62,5%), à frente de Miguel Pinto Lisboa, à data presidente do clube (18,7%), e de Alex Costa, antigo futebolista do clube e internacional português (17,5%).