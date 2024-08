Empate entre União de Leiria e Alverca

Os golos só apareceram na segunda parte, tendo os visitantes se adiantado aos 51 minutos, por Carter, enquanto os leirienses chegaram à igualdade aos 76, por intermédio de Juan Muñoz.



Num jogo equilibrado, a incerteza no resultado manteve-se até final, com as duas equipas a mostrarem-se muito perdulárias.



O primeiro lance de perigo foi dos visitantes, quando Brenner Lucas, aos três minutos, numa recuperação de bola, correu todo o campo até à baliza contrária, mas não aguentou a pressão dos centrais leirienses, que cobriram muito bem o lance, evitando o remate.



A União de Leiria respondeu e também foi construindo jogo, procurando desequilíbrios através dos seus homens mais avançados: Jair da Silva, Marc Baró e Juan Muñoz, que combinaram muito bem.



Os leiriensesA entraram na segunda parte a fazer pressão imediata no meio-campo do seu adversário, obrigando o Alverca a cometer erros e a perder a bola.



Depois de uma oportunidade para cada lado, o Alverca desfez finalmente o nulo aos 51, num lance em que Carter encontrou uma brecha na defesa leiriense e adiantou a sua equipa no marcador.



Filipe Cândido respondeu de imediato com a entrada de três jogadores: Ryan para reforçar o meio-campo e Chistopher e van der Gaag para darem um maior ímpeto na frente.



A União de Leiria foi em busca da igualdade e o golo acabou por aparecer aos 76 minutos, numa excelente desmarcação de Juan Muñoz, que se estreou a marcar com a camisola da União de Leiria.



O Alverca ainda respondeu de imediato, com um remate de Diogo Martins, que viu o adiantamento de Kieszek e rematou quase do meio-campo, mas o guarda-redes defendeu, tendo a bola ainda batido na trave, mas a equipa ribatejana acabou o jogo já a devender o empate.



Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria - Alverca, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Carter, 51 minutos.



1-1, Juan Muñoz, 76 minutos.



Equipas:



- União de Leiria: Kieszek, Habib Sylla, Victor Rofino, Bura, Kaká, Djé D’avilla, Arsénio (Ryan Guilherme, 58), Lucho Vega (Jordan van der Gaag, 58), Jair da Silva (Daniel dos Anjos, 73), Marc Baró (Crystopher, 58) e Juan Muñoz (Resende, 88).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Ryan Guilherme, Jordan van der Gaag, Zé Vítor, Crystopher, Tiago Ferreira, Diogo Amado, João Resende e Daniel dos Anjos.



Treinador: Filipe Cândido.



- Alverca: Bravim, Dias, Varela, Iago Mendonça, Lucas Kawan, Diogo Martins, Bicalho (Luís Miguel, 69), Andrezinho (João Lima, 77), Carter (Harramiz, 77), Brenner Lucas (Mateus Sarará, 69) e Vítor Bruno (Pires, 80).



(Suplentes: Pedro Silva, Serna Velázquez, Luís Miguel, Paulo Eduardo, Pires, Harramiz, Mateus Sarará, João Lima e Janickson).



Árbitro: Marcos Brazão (AF Faro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Lucas Kawan (35).



Assistência: 6.487 espetadores.