Estoril Praia anuncia saída de Volnei Feltes rumo aos gregos do Panserraikos

"O Estoril Praia acordou a transferência do defesa-central Volnei Feltes para o Panserraikos FC, equipa que milita na principal divisão helénica", pode ler-se no sítio oficial na Internet dos ‘canarinhos’.



O futebolista de 24 anos teve uma ligação de quatro anos e meio na Amoreira, durante a qual cumpriu uma época de empréstimo à UD Oliveirense, na II Liga portuguesa em 2022/2023, após ter desenvolvido toda a sua formação no Internacional de Porto Alegre, do seu país.



Volnei não cumpriu qualquer jogo oficial na primeira metade de 2024/25 e encontrava-se fora dos planos do técnico Ian Cathro, a seis meses de terminar o seu vínculo.



O defesa brasileiro é a terceira saída no mercado de 'inverno' para o Estoril Praia depois dos acordos por Michel Costa, rumo ao Marítimo, da II Liga, e Ismael Sierra, para o Osasuna Promessas, que disputa a terceira divisão espanhola, ambos por empréstimo até ao final da época. Face a estes ajustes, o emblema da Linha de Cascais poderá também promover entradas no seu plantel até ao encerramento do mercado de transferências.