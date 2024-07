Estrela da Amadora derrotado pelo Paços de Ferreira na conclusão do estágio

No Estádio Municipal de Lousada, três dos quatro golos pacenses foram apontados por laterais esquerdos – Antunes, Luís Bastos e Rui Pedro -, com o extremo Miguel Moreno a sentenciar o triunfo, face aos golos dos avançados 'estrelistas' Kikas, André Luiz e Rodrigo Pinho.



Antunes foi o primeiro a marcar, mas o resultado ao intervalo era favorável ao Estrela da Amadora, com tentos de Kikas e André Luiz. Na segunda parte, Luís Bastos igualou, Rodrigo Pinho ainda fez o 3-2, mas Rui Pedro e Miguel Moreno operaram a reviravolta.



O Estrela da Amadora alinhou em ‘4-2-3-1’, sendo o ‘onze’ inicial Bruno Brígido, Danilo Veiga, Ferro (substituído por Miguel Lopes aos 30 minutos), Issiar Dramé, Rúben Lima, Léo Cordeiro, Leonel Bucca, André Luiz, Tiago Mamede, Gustavo Henrique e Kikas.



Os 'estrelistas' concluem o estágio em Lousada com um desaire, depois de derrotarem o Sporting B (Liga 3), por 3-0, defrontando Estoril Praia, na quarta-feira, Leixões, em 27 de julho, os ingleses do Brentford, em 30 de julho, e o Benfica B, no dia 03 de agosto.



O conjunto pacense já tinha vencido o Amarante, da Liga 3, pelo mesmo resultado, e a Oliveirense, da II Liga, por 1-0, para além de ter somado um empate 1-1 contra o Sporting de Braga B, também do terceiro escalão. Seguem-se ainda três ensaios frente a Felgueiras, na quarta-feira, Vizela, em 27 de julho, e o primodivisionário Moreirense, em 31 de julho.



Os primodivisionários visitam o Sporting de Braga na primeira jornada do campeonato, enquanto o Paços de Ferreira fará a sua estreia oficial nesta época no reduto do Mafra.