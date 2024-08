Evangelista antevê dificuldades do Famalicão frente a Estrela da Amadora "motivado"

Armando Evangelista está ciente das dificuldades do encontro, mas, mesmo assim, acredita que é possível conquistar os três pontos na Amadora.



"Estamos a falar de dois resultados positivos, que, à partida, moralizam. No Estrela, vejo uma equipa competitiva, que, para esta altura da época, já tem princípios e comportamentos assimilados. Quer estes últimos jogos de preparação, como o jogo do campeonato, têm tido bons comportamentos. Somando estes princípios ao resultado com o Braga (empate) e o facto de estar a jogar em casa, são todos fatores determinantes, por isso vamos ter dificuldades", salientou o treinador, que, ainda assim, acredita que o Famalicão está preparado.



O técnico abordou ainda as prováveis saídas do guarda-redes Luiz Júnior e do médio Gustavo Assunção, queixando-se da "instabilidade e incertezas" que o facto de o mercado estar aberto nesta altura traz para as equipas.



"O Famalicão tem jogadores apetecíveis. É um clube no qual muita gente procura jogadores e, estando o mercado aberto, é óbvio que pode acontecer. Não deveriam acontecer e não sou o único que se opõe ao facto de o mercado estar aberto nesta altura. Este período traz alguma instabilidade e incertezas. Para preparar jogos são uma questão de distração e não deveriam acontecer, para bem do futebol", referiu.



Face a essa hipótese, o treinador do clube famalicense diz que não alterou em nada a forma de trabalhar.



"Os treinadores têm de estar preparados. A forma de trabalhar será sempre a mesma, com a mesma exigência e com os mesmos pressupostos. É óbvio que não queríamos isto e eu não gosto destas situações. A única solução seria o mercado fechar mais cedo, porque ao longo destes anos isto tem acontecido. Mas, por isso mesmo, vamos ganhando algumas defesas e contornar o que o mercado vai tirando ou que procura tirar. A verdade é que temos um plantel para gerir, e um ou outro jogador sair não pode afetar 22 jogadores", acrescentou ainda.



Ainda sobre o mercado, Armando Evangelista referiu que estar aberto a entradas e preparado para as saídas.



"Com o mercado aberto não há treinador nenhum que tenha o plantel fechado. Temos aproximadamente duas semanas com uma expectativa do que o mercado pode fazer, não adianta capacitar-me do meu plantel e dizer que está fechado se amanhã houver uma surpresa", concluiu.



O Famalicão joga, a partir das 20:15 de segunda-feira, no Estádio José Gomes, com o Estrela da Amadora, em partida da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Bruno Vieira, da associação de Lisboa.