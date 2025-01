Farense rescinde contrato com Alex Millán

", refere o clube algarvio nas redes sociais.Depois da sua segunda experiência no futebol português, o dianteiro, que já tinha representado o Famalicão, assinou pelo Cartagena, 22.° e último classificado da segunda divisão espanhola, até final da temporada.Este foi o quarto jogador a rescindir contrato em janeiro com o Farense, após Talys, Velásquez e Rafael Barbosa, sendo que, em sentido contrário, os algarvios já garantiram as entradas de Tomás Ribeiro e Samuel Justo.Após 18 jornadas, o Farense segue no 16.º e antepenúltimo lugar, com 15 pontos, recebendo no sábado o Rio Ave, 12.º, com 20, em jogo da 19.ª ronda.