FC Porto B derrota Oliveirense com golo de Gabi no último minuto

Os portistas abriram o marcador com um golo de cabeça do defesa central Filipe Silva aos 36 minutos, a equipa de Oliveira de Azeméis empatou através de João Silva (65) e Gabi fez o 2-1 com um cabeceamento certeiro nos segundos finais e na sequência de um livre frontal.



O jogo, que opôs os dois últimos classificados, esteve indefinido até ao momento em que Candé ameaçou a baliza da Oliveirense aos 21 minutos, o ala portista Angel Alarcón rematou forte e Arthur defendeu a dois tempos aos 28 e o FC Porto B começava a ter mais bola e iniciativa e a ser mais perigoso.



O 1-0 aconteceu aos 36 minutos, nessa fase de maior ascendente portista, e depois de um cruzamento da direita do lateral Dinis Rodrigues a que Filipe Silva deu seguimento com um bom cabeceamento.



A Oliveirense mostrou pela pouca ambição durante quase toda a primeira parte, mas regressou do intervalo com uma atitude muito mais proativa e de olhos postos na baliza adversária em busca da igualdade.



Em situação aflitiva na classificação, os visitantes começaram então a procurar o golo e conseguiram-no num lance em que João Silva, na faixa esquerda, acreditou até ao fim e, embora pressionado por um adversário, chutou quase sobre a linha de fundo, fazendo com que a bola batesse no poste mais distante e entrasse na baliza.



O golo foi um prémio para a ambição que a equipa de Filipe Rocha demonstrou na segunda parte, com três substituições logo aos 46 minutos, e que deixou o FC Porto B desconfortável.



Os ‘dragões’ voltaram com grande perigo à baliza adversária aos 84 minutos, depois de um cruzamento da direita de Dinis Rodrigues a que Gil Martins acorreu rematando de cabeça, levando a bola a embater na barra da baliza de Arthur antes de sair.



A Oliveirense não se intimidou e esteve perto do segundo golo aos 87 minutos, num lance em que o jovem japonês Tomoya, de 18 anos, que substituíra o seu compatriota Kotharo, de 19, rematou de primeira e Gonçalo Ribeiro evitou o golo com uma grande defesa.



Dois minutos volvidos, Candeias forçou Gonçalo Ribeiro a nova grande defesa, para canto, e foi já aos 90+3 que Gabi resolveu o jogo a favor do FC Porto, com um golo de cabeça após um livre frontal que a defesa da Oliveirense defendeu mal.



O FC Porto subiu do 17.º posto para o 15.ª, somando agora 12 pontos, e a Oliveirense mantém-se na última posição, com seis.