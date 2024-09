Feirense regressa às vitórias na receção ao Paços de Ferreira

No Estádio Marcolino Castro, Washington deu vantagem ao Feirense, aos 17 minutos, com Rúben Alves a sentenciar o triunfo da equipa de Vítor Martins, ainda na primeira parte, aos 41.



Com o triunfo, o Feirense ascende ao quinto lugar da II Liga, com oito pontos, enquanto o Paços de Ferreira se mantém no 17.º posto, com quatro.



A equipa de Ricardo Silva foi quem deu o primeiro sinal de perigo, num remate de Antunes à entrada da área, que acabou por sair por cima da baliza de João Costa, aos 11 minutos.



Na resposta, o Feirense chegou à vantagem, com Washington a recuperar a bola à entrada da área, a progredir no terreno e a rematar forte e colocado, surpreendendo o guarda-redes Marafona, aos 17 minutos.



O Feirense aumentou a diferença no marcador ainda na primeira parte, na sequência de uma boa combinação ofensiva, concluída por Rúben Alves com um remate cruzado, aos 41 minutos.



A equipa da casa voltou a criar perigo no início da segunda parte, quando Banjaqui tirou dois adversários do caminho, já dentro da área, com o remate a sair muito perto do poste da baliza de Marafona, aos 48 minutos.



O Feirense esteve perto de ampliar a vantagem aos 63 minutos, num remate forte de Jorge Pereira à entrada da área, com Marafona a evitar o golo com uma defesa junto ao poste.



O Paços de Ferreira esteve desinspirado e Rui Fonte, em boa posição na área, ainda tentou surpreender o guarda-redes Costa aos 76 minutos, mas a bola saiu muito por cima da baliza do Feirense.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-Paços de Ferreira: 2-0



Ao intervalo: 2-0



Marcadores:



1-0, Washington, aos 17 minutos.



2-0, Rúben Alves, 41.







Equipas:



- Feirense: João Costa, Diga, Cristian Tassano, Filipe Almeida, Bruno Silva, Washington, Jorge Pereira, Rúben Alves (Rehmi, 78), Leandro (Hélder Sá, 86), Banjaqui (Castro, 78) e Steven (Kevin, 62).



(Suplentes: Pedro Mateus, Emanuel Fernandes, Hélder Sá, Henrique Jocu, Castro, Nile John, Kevin, Shodipo e Rehmi).



Treinador: Vítor Martins.



- Paços de Ferreira: Marafona, Diegão, Cardoso (Marcos Paulo, 78), Ferigra, Antunes, Caiado (Emerson Pata, 59), Lumungo (Renteria, 67), Pavlic (Gonçalo Nogueira, 46), Costinha (Welton Júnior, 46), Uilton e Rui Fonte.



(Suplentes: Jeimes Menezes, Anilson, Diegão, Rui Pedro, Marcos Paulo, Gonçalo Nogueira, Welton Júnior, Renteria e Emerson Pata).



Treinador: Ricardo Silva.



Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Cristian Tassano (23), Rúben Alves (74), Welton Júnior (90+1) e Diga (90+6). Cartão vermelho para Vítor Martins, treinador do Feirense (86).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.