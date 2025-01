Ivanildo Fernandes assina pelo Nacional até 2027

O futebolista, de 28 anos, integra esta quinta-feira o treino do plantel alvinegro, em Machico, após assinar um "vínculo válido até o final da temporada 2026/27", pode ler-se no sítio oficial dos madeirenses na Internet.



Internacional em três ocasiões pela seleção principal de Cabo Verde, o central conta também com passagens pelo Sporting B, Moreirense e Vizela, em Portugal, tendo ainda representado o Çaykur Rizespor e o Trabzonspor, da Turquia, e o Almeria, de Espanha.



Ivanildo Fernandes é o quarto reforço de inverno do Nacional, depois da chegada dos avançados Paulinho Bóia e Joel Tagueu, ambos ex-Paysandu, do Brasil, e de Fuki Yamada, por empréstimo do Kyoto Sanga, do Japão.