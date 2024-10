Jorge Silas deixa comando técnico do Marítimo

"O treinador, juntamente com os seus adjuntos, Henrique Esteves, Rui Nunes e Pedro Alves, pediu para deixar o comando da equipa por motivos pessoais", informaram os verde-rubros, em comunicado, no seu sítio oficial na Internet.



O "'leão' do Almirante Reis "enaltece o comportamento extremamente correto de Silas", repudiando "qualquer relato de violência, desentendimento ou choque entre quaisquer elementos do clube", esclarece a mesma nota.



Contratado para substituir Fábio Pereira, que saiu do Marítimo ao fim de quatro jornadas, Jorge Silas liderou a equipa em quatro partidas na II Liga, averbando duas vitórias, um empate e uma derrota.



Na Taça de Portugal, acabou eliminado na segunda eliminatória, depois de perder na visita ao Pevidém, do Campeonato de Portugal, por 2-1, após prolongamento.



Antes de rumar à Madeira, o técnico, de 48 anos, orientou o Belenenses, clube no qual iniciou a carreira como treinador principal, na temporada 2017/18, tendo ainda comandado a B SAD, o Sporting, o Famalicão, o AEL Limassol, do Chipre, e o Mafra.



Com oito rondas disputadas na II Liga de futebol, o Marítimo ocupa a quinta posição, com os mesmos 12 pontos do Leixões, quarto.