José Faria vê Estrela da Amadora bem e tranquilo

”, sublinhou.Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da oitava jornada do campeonato, José Faria abordou as mudanças no comando técnico, após a saída de Filipe Martins do cargo, tendo procurado alterar a verticalidade e objetividade da equipa nos encontros.”, expressou.Alcançada a primeira vitória oficial na temporada, José Faria considera que a semana de trabalho manteve-se numa “toada de tranquilidade” e que “do passado vivem os museus”, apontando baterias ao Gil Vicente, um duelo “de dificuldade máxima”.”, analisou o treinador.O Estrela da Amadora, 15.º colocado, com cinco pontos, visita o Gil Vicente, 11.º, com sete, no sábado, a partir das 15h30, no Estádio Cidade de Barcelos, para a oitava ronda da I Liga, que terá arbitragem de Iancu Vasilica.