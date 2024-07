Jousé Sá assina pelo Gil Vicente por três épocas

Josué Sá, que cumpriu a formação no Sporting e no Vitória de Guimarães, clube no qual se estreou com sénior, conta ainda no currículo com passagens pelo Desportivo de Chaves, pelo Anderlecht (Bélgica), Kasimpasa (Turquia), Huesca (Espanha), Ludogorets (Bulgária) e Maccabi Telavive (Israel).O defesa central é o sexto reforço do Gil Vicente para a nova temporada depois de Sandro Cruz (ex-Desportivo de Chaves), Jorge Aguirre (ex-Osasuna, Esp),David Colado (ex-Villarreal, Esp) e Marcos Fernández (ex-Maiorca, Esp) e Jonathan Mutombo (ex-Vitória de Guimarães).