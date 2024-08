Marítimo perdulário com empate penalizador na receção ao Chaves

O primeiro golo do encontro pertenceu a Martim Tavares, aos 58 minutos, que deu vantagem aos 'verde-rubros', mas já no período de descontos, aos 90+4, um autogolo de Rodrigo Borges 'gelou' as bancadas, com um empate penalizador para o maior domínio do Marítimo.



Com este resultado, o 'leão' do Almirante Reis iguala Leixões e Feirense, com cinco pontos, mas fica a dois do duo da frente, composto por Académico de Viseu e Penafiel, ao passo que os flavienses, ainda sem vencer, ocupam agora o 14.º lugar, com os mesmos dois pontos do FC Porto B.



Ainda sem perder no campeonato, os madeirenses entraram pressionantes, mas pertenceu à formação orientada por Marco Alves a melhor ocasião de golo da primeira parte, à passagem do minuto 10, por intermédio de Ktatau, que cabeceou a rasar o poste, após um cruzamento de Kiko Pereira.



Quase sempre por cima das operações, com mais posse de bola e domínio territorial, a equipa de Fábio Pereira sentiu dificuldades em desmontar o bloco transmontano, criando apenas uma chance nos primeiros 45 minutos, com Fransérgio, solto na área, a rematar ao lado.



Depois do intervalo, voltou melhor a formação maritimista, que dispôs de soberana oportunidade para abrir o marcador, aos 54 minutos, com um cabeceamento à barra do recém-entrado Martim Tavares.



Aos 58, na melhor fase dos insulares, Martim Tavares passou das promessas para os atos, tendo o dianteiro internacional pelas seleções jovens de Portugal inaugurado o marcador, com um desvio de cabeça após assistência milimétrica de Francisco França.



Já na compensação, quando nada o fazia prever, em jogada de insistência do Chaves, que surgiu na sequência de um livre cobrado na esquerda, foi o próprio Rodrigo Borges, aos 90+4, em desespero, que introduziu o esférico na própria baliza, fixando o empate que se manteve até final.



Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo - Desportivo de Chaves: 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Martim Tavares, 58 minutos.



1-1, Rodrigo Borges, 90+4 (própria baliza).



Equipas:



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos (Igor Julião, 87), Rodrigo Borges, Romain Correia, Fábio China, Francisco França (Pedro Silva, 72), Fransérgio, Carlos Daniel, André Rodrigues (Martim Tavares, 46), Euller Silva (Francisco Gomes, 72) e Patrick Fernandes (Rodrigo Andrade, 87)



(Suplentes: Samu Silva, Igor Julião, Júnior Almeida, Pedro Empis, Rodrigo Andrade, Pedro Silva, João Tavares, Francisco Gomes e Martim Tavares).



Treinador: Fábio Pereira.



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Vasco Fernandes, Kiko Pereira, Roan Wilson (Pedro Pinho, 63), Pedro Tiba (Pedro Pelágio, 63), Leandro Sanca (Mamadou Tounkara, 87), Paulo Vítor, Ktatau (Hélder Morim, 90+6) e Wellington Carvalho (David Kusso, 63).



(Suplentes: Rodrigo Moura, Tiago Almeida, Aarón Romero, Mamadou Tounkara, Pedro Pelágio, Pedro Pinho, Hélder Morim, David Kusso e Rodrigo Melro.



Treinador: Marco Alves.



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Rodrigues (30), Leandro Sanca (46), Roan Wilson (52), Ktatau (55) e Tomás Domingos (67).



Assistência: 8.125 espetadores.