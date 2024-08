Marítimo vence em Paços de Ferreira

Os insulares estiveram sempre na frente do marcador e acabaram por ser mais felizes, num jogo em que Patrick Fernandes esteve em evidência, com um golo e uma assistência, concedendo, pela negativa, um penálti aos locais.



O Paços entrou melhor, mas o Marítimo acabou a primeira parte por cima. No meio, onde se diz estar a virtude, sobressaiu o equilíbrio e aconteceram os golos, com Patrick Fernandes em evidência.



O avançado cabo-verdiano adiantou os insulares aos sete minutos, em cabeceamento após canto da direita, mas depois, aos 25 minutos, meteu mão na bola na sua área.



A imprudência de Patrick deu penálti para o Paços, cobrado pelo veterano Antunes, com o êxito que, antes, João Caiado não teve em dois momentos.



O cansaço acumulado, aliado ao calor, pesaram no ritmo de jogo na segunda parte, com os insulares mais perigosos nas transições, mas seria em novo canto que a equipa madeirense resgatou a vitória, aos 86 minutos, com Patrick a desviar ao primeiro poste para a entrada fulgurante de Romain Correia.



Ícaro, já nos descontos, podia ter empatado, mas Gonçalo Tabuaço segurou o cabeceamento e a vitória, que lançou o Marítimo para a liderança provisória, com quatro pontos, mais um do que o Paços, a meio da tabela.







Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira - Marítimo, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Patrick Fernandes, 07 minutos.



1-1, Antunes, 25 (grande penalidade).



1-2, Romain Correia, 86.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson, Ícaro, Ferigra, Antunes (Rui Pedro, 90+1), João Caiado (Pavlic, 85), Marcos Paulo (Mutaru Baldé, 90+1), Lumungo (Uilton, 65), Gonçalo Nogueira, Costinha e Rui Fonte (Renteria, 85).



(Suplentes: Jeimes, Diegão, Miguel Mota, João Vale, Rui Pedro, Pavlic, Mutaru Baldé, Uilton e Renteria).



Treinador: Ricardo Silva.



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Romain Correia, Rodrigo Borges, China (Pedro Empis, 69), Euller, França (Fransérgio, 46), Carlos Daniel (João Tavares, 82), André Rodrigues (Pedrinho, 68), Martim Tavares (Francisco Gomes, 82) e Patrick Fernandes.



(Suplentes: Samu, Erivaldo Almeida, Pedro Empis, Pedrinho, João Tavares, Fransérgio, Rodri e Francisco Gomes).



Treinador: Fábio Pereira (substituído no banco pelo adjunto António Romão, devido a castigo).



Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para França (12), Marcos Paulo (50), Antunes (80), Euller (88) e Pedro Empis (90+5).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.