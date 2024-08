Médio André Ricardo reforça Desportivo de Chaves por empréstimo do PAOK

"André Ricardo é reforço do Desportivo de Chaves para a temporada 2024/25. O médio ofensivo, de 24 anos, chega a Trás-os-Montes por empréstimo do PAOK, da Grécia", anunciou o clube do segundo escalão do futebol nacional nas redes sociais.



O médio ofensivo representa as 'cores' do emblema grego desde a época 2022/2023, tendo cumprido cinco jogos e apontado um golo pela equipa principal e três partidas pela equipa B.



Formado no Benfica, André Ricardo também passou pelas camadas jovens do Sporting de Braga e do Famalicão, clube cuja equipa principal representou na temporada 2021/22.



O médio ofensivo é o 12.º reforço do Desportivo de Chaves para a temporada 2024/25.