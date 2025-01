Médio Samuel Justo reforça Farense por empréstimo do Sporting

“O jovem médio, de 20 anos, chega por empréstimo do Sporting. Destaca-se pela sua qualidade técnica, excelente leitura de jogo e capacidade de chegar com perigo à área adversária”, referiu o emblema de Faro nas redes sociais.



Samuel Justo, com formação feita no Sporting, foi emprestado na época passada ao Casa Pia, somando 25 jogos e um golo, mas no regresso aos ‘leões’ não conseguiu fixar-se na equipa principal.



Até este mês de janeiro, o internacional sub-20 português soma 13 jogos pela equipa B do Sporting na Liga 3, com um golo apontado.



“Sinto-me muito confiante, muito motivado, é muito bom estar aqui na I Liga. (…) Vou fazer tudo o que conseguir e dar o meu melhor por este clube para atingirmos os objetivos e darmos felicidades aos adeptos”, referiu Samuel Justo aos canais de comunicação do Farense.



Após 18 jornadas, o Farense segue no 16.º e antepenúltimo lugar, com 15 pontos, recebendo no sábado o Rio Ave, 12.º, com 20, em jogo da 19.ª ronda.