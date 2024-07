Miguel Sousa deixa Mafra e assina pelo Casa Pia

Com formação dividida entre Cova da Piedade, Benfica e Beira-Mar de Almada, Miguel Sousa estreou-se como sénior pelo Pinhalnovense, contando ainda com uma passagem pequena pelos lituanos do FC Stumbras, até rumar às equipas B e sub-23 do Marítimo.Os "gansos" iniciam hoje os trabalhos de pré-temporada, com a realização de exames e testes médicos, sendo esperada a presença de Miguel Sousa no grupo que vai começar a preparar a terceira temporada consecutiva do Casa Pia na elite do futebol português.Em relação a saídas do plantel, o Casa Pia transferiu o centrocampista norueguês Kevin Krygard para o Lillestrom, do seu país natal, e despediu-se do guarda-redes Lucas Paes, dos defesas João Nunes e Fernando Varela e do médio Ângelo Neto, que terminaram o contrato, e também o centrocampista Samuel Justo e os avançados Yuki Soma e André Lacximicant, que concluíram os respetivos períodos de empréstimo à turma de Lisboa.Para esta época, o Casa Pia conta ainda com o jovem treinador João Pereira, de apenas 32 anos, que ascendeu o Alverca à II Liga e mostrar-se-á agora na I Liga, após a saída de Gonçalo Santos do comando técnico dos casapianos, nonos colocados, com 38 pontos.