Morreu antigo árbitro Veiga Trigo

", assinalou José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF.Natural de Beja, Veiga Trigo chegou em 1978/79 à 1.ª Divisão, depois de ter passado uma época na 3.ª divisão e outra no segundo escalão, vindo dos distritais. Foi igualmente fiscal de linha de Carlos Valente, Alder Dante e Vítor Correia."Em nome do Conselho de Arbitragem da FPF, envio as minhas mais sinceras condolências à sua família e amigos, bem como à Associação de Futebol de Beja", escreveu em comunicado Fontelas Gomes.