Otar Mamageishvili é reforço do Famalicão

O jogador, de 22 anos, que chega do Football Club Iberia 1999, do campeonato da Geórgia, assinou um contrato válido até 2029.



O internacional sub-21 esteve em grande destaque nas últimas edições do campeonato georgiano, tendo sido peça fundamental para o título de campeão da Geórgia na última temporada.



Mamageishvili foi, inclusivamente, eleito o melhor médio da competição e, para além disso, festejou ainda a conquista de duas Taças da Geórgia.



Otar Mamageishvili teve ainda a oportunidade de disputar a Liga Conferência em duas temporadas consecutivas.



Internacional pelas várias seleções jovens, o médio possuiu também no currículo a presença no Campeonato da Europa de sub-21 em 2023.



“Esta mudança é, indiscutivelmente, muito benéfica para a minha carreira. A dimensão do Futebol Clube de Famalicão deixa-me convicto que este é o passo certo para a evolução das minhas capacidades”, disse o médio, em declarações ao site oficial do clube minhoto.



Otar Mamageishvili revelou-se “muito feliz por assinar por um clube de uma das ligas de topo do futebol europeu” e mostrou-se “empolgado por poder evoluir tendo em vista a participação no Campeonato da Europa de sub-21”.