Palmeiras empresta Gustavo Garcia ao Nacional

O brasileiro, de 22 anos, que participou em cinco encontros pelo "verdão" no decorrer da presente época, "já integrou a última sessão de treino dos nacionalistas, no Campo do Centenário, sob orientação do treinador Tiago Margarido", pode ler-se em nota divulgada pelos insulares no seu sítio oficial na Internet.



No Palmeiras desde 2014, Gustavo Garcia, que conta já com 11 internacionalizações e um golo pelas seleções jovens do Brasil, fez grande parte formação no Palmeiras, clube no qual fez a estreia a nível sénior em 2021, pela mão do técnico Abel Ferreira.



Também hoje, o Nacional oficializou a contratação do médio Daniel Penha, que chega por empréstimo do Atlético Mineiro, do Brasil, com ligação aos madeirenses igualmente até junho de 2025, além da renovação com o defesa Ulisses Rocha, que prolongou o seu vínculo com os nacionalistas por mais quatro temporadas.



No sábado, no primeiro ensaio para a nova temporada, o Nacional perdeu com o FC Porto por 4-1, em partida realizada à porta fechada, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, sendo que o próximo encontro de preparação está marcado para quarta-feira, com o Marítimo B, às 10:30, no Estádio da Madeira.